У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства
В феврале 2024 года в министерство транспорта Бурятии обратился перевозчик, у которого истекал срок свидетельства на право транспортного обслуживания. Документы были переоформлены по маршруту № 488 Улан-Удэ – Шабур, сообщили в пресс-службе министерства. Таким образом перевозки из бурятской столицы до Заиграевского района продолжатся.
На сегодня в республике зарегистрировано 93 межмуниципальных маршрута.
- Свидетельство на право транспортного обслуживания выдается министерством юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам простого товарищества, осуществляющим транспортное обслуживание, по результатам открытых конкурсов на право транспортного обслуживания межмуниципальных маршрутов, - пояснили в министерстве.
Свидетельство выдаётся сроком на пять лет. По истечению срока у перевозчиков есть возможность переоформить документ без конкурсных процедур при условии отсутствия нарушений требований законодательства в сфере транспорта.
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
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