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За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей

За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в Госавтоинспекции

За прошедшие сутки, 12 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими людьми не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Инспекторы ДПС за сутки выявили 335 нарушений ПДД.

В том числе задержаны 29 водителей с признаками опьянения. Из них 7 человек попались на повторной езде в состоянии опьянения, теперь их ждёт уголовное преследование.

ГИБДД водители алкогольное опьянение

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