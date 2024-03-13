В музее Новосибирска откроется выставка работ семьи Даши Намдакова

Посетители увидят коллекцию кукол

В Новосибирском государственном художественном музее 15 марта откроется выставка «Ульгер: сказки и грëзы» (возрастное ограничение 6+). Жителям столицы Сибири покажут коллекцию кукол, которая представляет интерес как с исторической, так и с художественной точки зрения. В ней отражаются произведения декоративного искусства, которые в то же время являются образцом традиционных художественных ремесел в современном исполнении.

В рамках выставки «Ульгер: сказки и грëзы» будет представлено 20 уникальных кукол семьи бурятских художников и мастеров Намдаковых.

Все эскизы кукол делает всемирно известный скульптор, народный художник Бурятии, заслуженный художник России и академик Российской академии художеств Даши Намдаков. Его персональная выставка с большим успехом прошла в Новосибирске весной 2023 года. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года она открылась в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ.

Члены семьи Даши Намдакова по эскизам собирают образы кукол в единое целое. Каждый отвечает за свою часть работы: мама - за прически, сёстры - за кружево и роспись, а старший брат делает каркасы и подставки.

У каждой из кукол - свой характер и колорит, каждая - фрагмент волшебного сюжета. Они похожи на скульптуры малого жанра: одеты в искусные одежды, сидят на деревянных тронах и лошадках, участвуют в ритуалах, праздничных церемониях, ежедневных делах кочевников.

Техника выполнения и материалы привычны для использования в среде кочевников-номадов, сообщает пресс-служба музея. Кожа, войлок, конский волос, китайские ткани в сочетании с деревом, костью, металлом и некоторыми современными материалами создают феерическую картину декоративного искусства Бурятии.

«И вот уже кукла рассказывает вам свою историю. Она может быть веселой, романтичной, таинственной, по-доброму ироничной, но всегда очень живой и выразительной. Здесь есть герои известных бурятских мифов, персонажи классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-настроение. Всех их объединяет национальная окраска, традиционные формы выражения представлений о прекрасном, о милосердии и справедливости, мудрости и мужестве – тех качествах, которые всегда особенно ценились и воспевались в культуре Бурятии», - сказано в пресс-релизе.

Выставочный проект «Ульгер» был создан в 2016 году. После премьеры в Галерее современного искусства (г. Иркутск) выставка была показана в Арт-музее «Миллениум» (г. Пекин), затем в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург), а также во многих других музеях.

Выставка будет доступна новосибирцам и гостям города до 9 июня 2024 года.