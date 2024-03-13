13 марта

12 марта

Популярное

В музее Новосибирска откроется выставка работ семьи Даши Намдакова

В музее Новосибирска откроется выставка работ семьи Даши Намдакова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Посетители увидят коллекцию кукол

В Новосибирском государственном художественном музее 15 марта откроется выставка «Ульгер: сказки и грëзы» (возрастное ограничение 6+). Жителям столицы Сибири покажут коллекцию кукол, которая представляет интерес как с исторической, так и с художественной точки зрения. В ней отражаются произведения декоративного искусства, которые в то же время являются образцом традиционных художественных ремесел в современном исполнении.

В рамках выставки «Ульгер: сказки и грëзы» будет представлено 20 уникальных кукол семьи бурятских художников и мастеров Намдаковых.

Все эскизы кукол делает всемирно известный скульптор, народный художник Бурятии, заслуженный художник России и академик Российской академии художеств Даши Намдаков. Его персональная выставка с большим успехом прошла в Новосибирске весной 2023 года. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года она открылась в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ.

Члены семьи Даши Намдакова по эскизам собирают образы кукол в единое целое. Каждый отвечает за свою часть работы: мама - за прически, сёстры - за кружево и роспись, а старший брат делает каркасы и подставки.

У каждой из кукол - свой характер и колорит, каждая - фрагмент волшебного сюжета. Они похожи на скульптуры малого жанра: одеты в искусные одежды, сидят на деревянных тронах и лошадках, участвуют в ритуалах, праздничных церемониях, ежедневных делах кочевников.

Техника выполнения и материалы привычны для использования в среде кочевников-номадов, сообщает пресс-служба музея. Кожа, войлок, конский волос, китайские ткани в сочетании с деревом, костью, металлом и некоторыми современными материалами создают феерическую картину декоративного искусства Бурятии.

«И вот уже кукла рассказывает вам свою историю. Она может быть веселой, романтичной, таинственной, по-доброму ироничной, но всегда очень живой и выразительной. Здесь есть герои известных бурятских мифов, персонажи классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-настроение. Всех их объединяет национальная окраска, традиционные формы выражения представлений о прекрасном, о милосердии и справедливости, мудрости и мужестве – тех качествах, которые всегда особенно ценились и воспевались в культуре Бурятии», - сказано в пресс-релизе.

Выставочный проект «Ульгер» был создан в 2016 году. После премьеры в Галерее современного искусства (г. Иркутск) выставка была показана в Арт-музее «Миллениум» (г. Пекин), затем в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург), а также во многих других музеях. 

Выставка будет доступна новосибирцам и гостям города до 9 июня 2024 года.

Намдаков Новосибирск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
Общество, 13.03.2024
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту
Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту
Общество, 13.03.2024
Желающие могут заключить контракт на срок от одного года
Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Казанью запустят в мае
Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Казанью запустят в мае
Общество, 13.03.2024
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб
Лесной спецназ Бурятии пополнился молодыми специалистами
Лесной спецназ Бурятии пополнился молодыми специалистами
Общество, 13.03.2024
30 сотрудников успешно прошли обучение и получили свидетельства
Дирижёр из Красноярска будет управлять оркестром на спектакле «Князь Игорь» в Улан-Удэ
Дирижёр из Красноярска будет управлять оркестром на спектакле «Князь Игорь» в Улан-Удэ
Общество, 13.03.2024
На сцену выйдут звёзды бурятской оперы, а также выступят приглашённые солисты
В Бурятии усилится ветер
В Бурятии усилится ветер
Общество, 13.03.2024
Его порывы достигнут 16 м/с
В Улан-Удэ на выборах отметят Масленицу
В Улан-Удэ на выборах отметят Масленицу
Общество, 12.03.2024
На избирательных участках пройдут творческие фестивали
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество, 12.03.2024
Супругов Поповых торжественно поздравили
В парке Улан-Удэ отметят 10-летие «Крымской весны»
В парке Улан-Удэ отметят 10-летие «Крымской весны»
Общество, 12.03.2024
Праздничные гуляния пройдут в парке «Юбилейный»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^