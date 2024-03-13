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В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности

В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Бурятии
Ребята стали героями увлекательной сказки

В детском саду «Алёнушка» посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии прошло занятие по безопасному поведению на дороге. Занятие для малышей прошло в игровой форме, где по сценарию дети стали участниками сказочного представления.

- Герои сказки учили детсадовцев правильно и безопасно переходить дорогу, повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора. Юные участники дорожного движения демонстрировали свои знания и навыки в области дорожной грамотности, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.

В завершение мероприятия детям подарили светоотражающие элементы.
дети ГИБДД

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