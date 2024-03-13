В Бурятии прокуратура указала на недостатки в строящихся домах для сирот

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Проверка прошла в Джидинском районе



В Джидинском районе Бурятии сотрудники прокуратуры и управления капитального строительства проверили жильё, которое возводят для детей-сирот.



- В ходе осмотра выявлены недостатки отделки помещений при выполнении государственного контракта. Поставщику определён срок для устранения выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Также предостережение о недопустимости нарушений законодательства о закупках объявлению управлению капстроительства – как заказчику.



Финансирование на строительство жилья для детей-сирот было выделено в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем».

