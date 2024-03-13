За три дня врачи осмотрели 133 пациента
С 4 по 7 марта в Баунтовском районе Бурятии работал «кардиодесант». Врачам республиканской клинической больницы имени Семашко пришлось преодолеть почти 600 км, чтобы приблизить квалифицированную помощь жителям этого отдалённого района. Местные жители с благодарностью встретили специалистов.
- Мне уже почти 70 лет, с каждым годом все труднее даётся долгая дорога до Улан-Удэ, ведь это 11 часов по не самой лучшей дороге. А сейчас мне удалось дома и с комфортом пройти консультацию кардиолога. К счастью, у меня все хорошо, - поделилась одна из пациенток.
В течение трёх дней кардиологи Вячеслав Жигдоржиев и Светлана Покацкая осмотрели 133 пациента. По словам врача, все они стабильны, никому не потребовались дополнительные исследования или госпитализация. Врач ультразвуковой диагностики Янжима Номинова выполнила 93 УЗИ-исследования, сообщили в РКБ им. Семашко.
Выезд состоялся в рамках проекта «100 добрых дел РКБ» в преддверии столетнего юбилея больницы.
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
Общество, Фото:
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