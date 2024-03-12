В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали первую в 2024 году двойню

Две девочки родились под конец февраля



6 марта в Заиграевском районном отделе управления ЗАГС Бурятии прошла государственная регистрация первой в 2024 году двойни.



27 февраля с разницей в одну минуту родились две девочки. Родители назвали их Алиса и Алина. В многодетной семье это третий и четвёртый ребёнок.



- Аналитик отдела Долорес Босхолова поздравила маму двойняшек с новорождёнными малышами, вручила свидетельства о рождении и пожелала расти деткам здоровыми и дружными, а также крепкого здоровья и терпения родителям, - рассказали в управлении ЗАГС Бурятии.

