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В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни

В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Супругов Поповых торжественно поздравили

8 марта в Закаменском районе Бурятии с 50-летием совместной жизни поздравили супругов Поповых Виктора Филипповича и Александру Ивановну. Они воспитали детей, помогают растить внуков, правнуков.

На мероприятии прозвучали поздравления от заместителя главы по социальному развитию Сэсэгмы Намдаковой, представителей отдела по работе с общественными объединениями Бориса Осодоева и Григория Гомбоева, начальника Закаменского отдела ЗАГС Анны Доржиевой, а также прозвучало музыкальное поздравление от Ольги Ананьевой.

- Пожелаем нашим «золотым» юбилярам долголетия, крепкого здоровья, внимания родных и близких! – сообщили в управление ЗАГС Бурятии.
ЗАГС

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