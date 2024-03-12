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В парке Улан-Удэ отметят 10-летие «Крымской весны»

В парке Улан-Удэ отметят 10-летие «Крымской весны»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Праздничные гуляния пройдут в парке «Юбилейный»

13 марта в парке «Юбилейный» пройдёт концерт «Крымская весна», посвящённый 10-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие начнётся в 16:00 (возрастное ограничение 0+).

Свои лучшие творческие композиции исполнят солисты Центра культуры и досуга города Улан-Удэ - Заслуженный артист РБ Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Анна Комолова, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», городской духовой оркестр, вокальная группа «Девчата» Дома культуры им. А. П. Вагжанова, образцовый хореографический ансамбль «Цветики» ДШИ №6.

В парке организуют праздничные фотозоны, будет работать выставка художественных работ детских школ искусств города, а народный фольклорный ансамбль «Тоонто» проведёт мастер-класс по игре в кости «Шагай наадан», сообщает администрация города.

парки Крым

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