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Жителям Бурятии напомнили, куда писать о разгуливающих соседских псах

Жителям Бурятии напомнили, куда писать о разгуливающих соседских псах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А безответственным владельцам напомнили о штрафах

Жителям Закаменского района Бурятии напомнили, что делать, если соседи отпускают собак на самовыгул. В первую очередь нужно написать несколько заявлений: в полицию, в администрацию поселения и в администрацию района.

Желательно зафиксировать нарушение на фото и видео, отмечают в группе «Закамна-инфо. 24/7».

Если причинён вред здоровью при нападении собаки на человека, то необходима справка из медицинского учреждения.

Владельцам животных напомнили, что за нарушение правил регистрации,
выгула домашних животных грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

- Соблюдайте закон, держите собак на привязи, - призвали в группе «Закамна-инфо.24/7. 
собаки

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