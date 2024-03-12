Такую статистику зафиксировали в Железнодорожном районе
За два месяца уменьшилось количество протоколов, поступивших в административную комиссию Железнодорожного района Улан-Удэ. В том числе горожане стали реже жаловаться на нарушение тишины после 23:00.
- Количество жалоб на соседей сократилось на 48%. Подобные обращения зачастую приходят из многоквартирных домов, общежитий и малосемеек, - отметили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Жильцы нарушают тишину громкой музыкой, гулянками за полночь. Соседи вынуждены жаловаться на них, обращаясь в полицию. В итоге за шум приходится расплачиваться административными штрафами.
- По сравнению с прошлым годом жалобы уменьшились, видимо, многие горожане осознали, что оплата штрафов скажется на содержимом их кошелька и перестали нарушать покой своих соседей, - подытожили в администрации.
Жители Улан-Удэ стали меньше шуметь
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