Жители Улан-Удэ стали меньше шуметь

Такую статистику зафиксировали в Железнодорожном районе



За два месяца уменьшилось количество протоколов, поступивших в административную комиссию Железнодорожного района Улан-Удэ. В том числе горожане стали реже жаловаться на нарушение тишины после 23:00.



- Количество жалоб на соседей сократилось на 48%. Подобные обращения зачастую приходят из многоквартирных домов, общежитий и малосемеек, - отметили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



Жильцы нарушают тишину громкой музыкой, гулянками за полночь. Соседи вынуждены жаловаться на них, обращаясь в полицию. В итоге за шум приходится расплачиваться административными штрафами.



- По сравнению с прошлым годом жалобы уменьшились, видимо, многие горожане осознали, что оплата штрафов скажется на содержимом их кошелька и перестали нарушать покой своих соседей, - подытожили в администрации.

