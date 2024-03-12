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В Бурятии открыли продажу билетов на летние курортные поезда

В Бурятии открыли продажу билетов на летние курортные поезда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Из Северобайкальска до Анапы и Адлера

Открыта продажа билетов на поезда к курортам черноморского побережья, сообщает минтранс Бурятии. Сезонные поезда формируются на Восточно-Сибирской железной дороге Федеральной пассажирской компанией. Составы будут отправляться из Северобайкальска и Иркутска. Первые рейсы состоятся в мае.

Поезд №229И/229С сообщением Северобайкальск - Анапа из Северобайкальска будет курсировать с 13 мая по 2 сентября один раз в неделю (по понедельникам), а из Анапы – с 18 мая по 7 сентября один раз в неделю по субботам.

Поезд №273И/273С Северобайкальск – Адлер с 10 мая по 18 октября один раз в неделю (по пятницам) будет отправляться из Северобайкальска. Из Адлера состав станет курсировать с 16 мая по 24 октября каждый четверг.

Поезд №205И/205С Иркутск – Анапа с 7 мая по 19 октября дважды в неделю (по вторникам и субботам) будет отправляться из Иркутска, а с 12 мая по 24 октября по четвергам и воскресеньям – из Анапы.


РЖД Северобайкальск отдых железная дорога отпуск

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