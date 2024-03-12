Работы будут проводиться два дня подряд
12 и 13 марта в Тункинском районе Бурятии проведут взрывные работы. По этой причине временно будет перекрыто автомобильное движение на федеральной трассе, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».
- 12 марта взрывы выполнят в карьере на 55 километре трассы. Ограничение для проезда будет действовать. 13 марта аналогичные работы проведут на строящимся участке в обход посёлков Моты и Чистые Ключи. Остановку транспортного потока проведут с 8.00 до 9.00 на отрезке с 39 по 42 километры, - привели в группе комментарий представителей ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Тункинском районе Бурятии прогремят взрывы
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