В нацпарке в Бурятии туристов ловят на незаконной рыбалке

В выходные составили восемь административных протоколов



В выходные на территориях «Заповедного Подлеморья» в Бурятии оперативная группа «Сарма» вышла в рейды вместе с сотрудниками Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Несколько туристов были задержаны за незаконную рыбалку.



- Всего было составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил вылова рыбы (ст. 8.37. п. 2 КоАП РФ), - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Подобные совместные рейды в зимний сезон проводятся постоянно, с усилением в праздники и выходные.



Справка:



Любительский и спортивный лов рыбы в зимний период, в том числе бормашовой удой, в Забайкальском национальном парке разрешается только на специально отведённых участках:



- в Баргузинском заливе на участке «Баргузинский залив», от местности Церковь до местности Большое Макарово. Рыбалка разрешена без организации туристических стоянок и установки любых ветрозащитных сооружений, движение и стоянка автомототранспорта внутри участка свободное, без ночлега; на участке «Карга» разрешены установка быстросъёмных палаток, движение и стоянка автомототранспорта, без ночлега.



- в Чивыркуйском заливе на участках «Глубинный», «Большой Чивыркуй» рыбалка разрешена без организации туристических стоянок и установки любых ветрозащитных сооружений, движение и стоянка автомототранспорта внутри участка свободное, но без ночлега.



- На участках «Змеиная», «Окунёвый», «Курбуликский», «Сорожья», «Монаховский», разрешены установка быстросъёмных палаток, движение и стоянка автомототранспорта, но без ночлега. На участке «озеро Бормашёвое» разрешена установка быстросъёмных палаток без ночлега.



- На остальной акватории Чивыркуйского залива запрещено сооружать на льду любые укрытия (устанавливать будки, палатки, шатры, изгороди и т.п.), а также организовывать стоянки автомототранспорта.

