В столице Бурятии празднично подсветили трубу ТЭЦ-2

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Теперь труба ТЭЦ-2 в Улан-Удэ светится в темноте. Фото с подсветкой в цветах российского флага прислали читатели паблика Весь Улан-Удэ • Бурятия. Подсветку включили в экспериментальном режиме 11 марта.

«Но жители Энергетика уже оценили красоту», - пишут пользователи.

Официальный пресс-релиз ТГК-14, собственник обеих ТЭЦ в городе, не выпускала. Есть ли планы по подсветке труб ТЭЦ-1, которые видны из многих точек столицы республики, пока не известно.

Телекомпания «Тивиком» провела в своём телеграм-канале опрос по нововведению. Большинству читателей подсветка понравилась: они поставили лайк.

Теперь в Улан-Удэ два светящихся высотных объекта: труба ТЭЦ-2 (её высота, кстати, 240 метров!) и телевышка.

Как сообщал «Байкал-Daily», телебашню на улице Бабушкина впервые подсветили 4 ноября 2022 года. В честь Дня народного единства она засияла цветами флагов России и Бурятии. С тех пор иллюминацию в нескольких вариантах включают по разным праздникам. Подсветка состоит из 7700 светильников и 38 прожекторов.



Отметим, что Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с момента открытия в 1992 году работает в режиме пиковой котельной. По мастер-плану развития Улан-Удэ станцию ждёт масштабная реконструкция и достройка. Часть проекта выиграла конкурс минэнерго России. На ТЭЦ-2 компания ТГК-14 построит новую турбину на 65 мегаватт. По планам, ввод объекта намечен на 2028 год. Это позволит увеличить общий объём тепловой мощности.

