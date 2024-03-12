12 марта

11 марта

Популярное

В столице Бурятии празднично подсветили трубу ТЭЦ-2

Общество, 

Людям понравилось

Теперь труба ТЭЦ-2 в Улан-Удэ светится в темноте. Фото с подсветкой в цветах российского флага прислали читатели паблика Весь Улан-Удэ • Бурятия. Подсветку включили в экспериментальном режиме 11 марта.

«Но жители Энергетика уже оценили красоту», - пишут пользователи.

Официальный пресс-релиз ТГК-14, собственник обеих ТЭЦ в городе, не выпускала. Есть ли планы по подсветке труб ТЭЦ-1, которые видны из многих точек столицы республики, пока не известно.

Телекомпания «Тивиком» провела в своём телеграм-канале опрос по нововведению. Большинству читателей подсветка понравилась: они поставили лайк.

Теперь в Улан-Удэ два светящихся высотных объекта: труба ТЭЦ-2 (её высота, кстати, 240 метров!) и телевышка.

Как сообщал «Байкал-Daily», телебашню на улице Бабушкина впервые подсветили 4 ноября 2022 года. В честь Дня народного единства она засияла цветами флагов России и Бурятии. С тех пор иллюминацию в нескольких вариантах включают по разным праздникам. Подсветка состоит из 7700 светильников и 38 прожекторов.

Отметим, что Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с момента открытия в 1992 году работает в режиме пиковой котельной. По мастер-плану развития Улан-Удэ станцию ждёт масштабная реконструкция и достройка. Часть проекта выиграла конкурс минэнерго России. На ТЭЦ-2 компания ТГК-14 построит новую турбину на 65 мегаватт. По планам, ввод объекта намечен на 2028 год. Это позволит увеличить общий объём тепловой мощности.

ТГК-14 ТЭЦ праздник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Любитель пьяной езды из Читы лишился Audi Q5
Любитель пьяной езды из Читы лишился Audi Q5
Общество, 12.03.2024
Дорогой автомобиль изъяли в доход государства
В нацпарке в Бурятии туристов ловят на незаконной рыбалке
В нацпарке в Бурятии туристов ловят на незаконной рыбалке
Общество, 12.03.2024
В выходные составили восемь административных протоколов
В Тункинском районе Бурятии прогремят взрывы
В Тункинском районе Бурятии прогремят взрывы
Общество, 12.03.2024
Работы будут проводиться два дня подряд
В Улан-Удэ разгребают снег и делают «экстренный» ямочный ремонт
В Улан-Удэ разгребают снег и делают «экстренный» ямочный ремонт
Общество, 12.03.2024
В комбинате по благоустройству озвучили итоги работы за неделю
В Бурятии построят ещё один студенческий кампус
В Бурятии построят ещё один студенческий кампус
Общество, 12.03.2024
Студенческий городок возведут на севере республики
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Имаджинариум. Добро»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Имаджинариум. Добро»
Общество, 12.03.2024
Именно эта версия игры считается особенной 
В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
Общество, 12.03.2024
Его провели среди мужских и женских команд региона
На Байкале барабанщики сыграли на ледяных торосах
На Байкале барабанщики сыграли на ледяных торосах
Общество, 12.03.2024
На студенческом фестивале искали уникальные ритмы
В Улан-Удэ до +7 градусов
В Улан-Удэ до +7 градусов
Общество, 12.03.2024
В республике по-весеннему тепло 
В Бурятии ламы проведут Ганжур хурал
В Бурятии ламы проведут Ганжур хурал
Общество, 11.03.2024
В течение трёх дней будут читаться сутры из буддийского канона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^