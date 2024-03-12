В Улан-Удэ до +7 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике по-весеннему тепло



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах его порывы достигнут 15-17 м/с. Днём довольно тепло +3,+8, местами морозно -2,-7.



В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный 6-11 м/с. Днём по-весеннему тепло +5,+7 градусов.



