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В Улан-Удэ до +7 градусов

В Улан-Удэ до +7 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике по-весеннему тепло

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах его порывы достигнут 15-17 м/с. Днём довольно тепло +3,+8, местами морозно -2,-7.

В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный 6-11 м/с. Днём по-весеннему тепло +5,+7 градусов.

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