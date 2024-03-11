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Житель Бурятии через суд оспаривал штраф за непристёгнутый ремень

Житель Бурятии через суд оспаривал штраф за непристёгнутый ремень
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 Мужчина судился из-за тысячи рублей

5 февраля в Кяхтинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста, который не был пристёгнут ремнём безопасности. На него составили административный протокол по 12.6 КоАП РФ.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на тысячу рублей.

Однако водитель не согласился с назначенным наказанием. Его защитник подал жалобу, требуя признать протокол об административном правонарушении и постановление суда необоснованными.

- При рассмотрении жалобы судом было установлено, что гражданин, управляя транспортным средством, в нарушение п.2.1.2 ПДД не был пристегнут ремнём безопасности. Факт совершения вменённого административного правонарушения был подтверждён совокупностью собранных по делу доказательств, полученных в соответствии с требованиями КоАП РФ. Также суд учитывал пояснения должностного лица, действовавшего в соответствии с требованиями законодательства, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Суд пришёл к выводу о том, что водитель привлечён к административной ответственности справедливо, а наказание – в соответствии с санкцией статьи. Таким образом жалоба оставлена без удовлетворения.


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