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Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае

Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Причина – угроза пожаров

В Забайкальском крае из-за угрозы пожаров введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов 7 марта.

Решение принято для «предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и другими ландшафтными пожарами», говорится в документе.

Отмечается, что всем ответственным органам, в полномочия которых входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, необходимо оперативно передавать информацию о возникающих лесных и ландшафтных пожарах и незамедлительно их ликвидировать.
режим повышенной готовности

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