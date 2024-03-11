Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае

Причина – угроза пожаров



В Забайкальском крае из-за угрозы пожаров введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов 7 марта.



Решение принято для «предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и другими ландшафтными пожарами», говорится в документе.



Отмечается, что всем ответственным органам, в полномочия которых входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, необходимо оперативно передавать информацию о возникающих лесных и ландшафтных пожарах и незамедлительно их ликвидировать.

