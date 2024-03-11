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Байкальские спасатели потренировались на горе Черского

Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Общество,  Фото:БПСО
Они отработали действия по спасению туристов в горах

Со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда провели учебно-тренировочные занятия по специальной лыжной подготовке. Спасатели отработали действия по спасению людей, терпящих бедствие в горах. Для этого они направились в район горы Черского, хребта Хамар-Дабан.


В течение двух дней спасатели отработали навыки вождения снегохода в горно-таёжной местности, ориентирования на местности по GPS-навигатору, транспортировки пострадавшего в акье (специальные надувные спасательные санки с ручками – прим. ред.) на лыжах, транспортировки пострадавшего на снегоходе.

- Отработали по плану без происшествий, к действиям по предназначению в лавиноопасный период готовы, - сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Кроме того, специалисты обследовали снежные склоны, замерили глубину снега и оценили лавинную обстановку.

спасатели

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