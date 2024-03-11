Страны заключили соглашение о воздушном сообщении
В ходе официального визита председателя Великого государственного хурала Монголии Г. Занданшатара в Венгрию правительства двух стран заключили соглашение о воздушном сообщении. С монгольской стороны документ подписал министр дорожно-транспортного развития Монголии С. Бямбацогт.
Соглашение создало правовую основу для прямых авиарейсов в Венгрию, которые обсуждались 30 лет назад. Оно откроет новые возможности для сотрудничества в бизнесе, воздушном сообщении и туризме.
Теперь более 30 тысяч граждан Монголии, которые живут и работают в Венгрии, смогут летать домой прямыми рейсами. Пассажиры, летящие в страны Европейского союза через Франкфурт и Стамбул, смогут сэкономить на времени в пути, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголию и Венгрию свяжут прямые авиарейсы
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