11 марта

10 марта

Популярное

Уроженец Тувы получил звание Героя России

Уроженец Тувы получил звание Героя России
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Он стал третьим в республике, которому присвоено это почётное звание

Старший лейтенант 55-й гвардейской бригады Чалым Чулдум-оол удостоен звания Героя России. Об этом поделился глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в социальных сетях, сообщает официальный портал РТ.

- У Тувы ещё один герой! Мы очень рады! – написал Владислав Ховалыг в своём блоге.

Чалым Сюндюпович Чулдум-оол родился в селе Чаа-Суур Овюрского района Тувы. Окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетева. До службы в рядах Российской Армии трудился в организациях родного района, в республиканской больнице №1. За боевые заслуги награждён медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- 15 декабря 2023 г. в районе н.п. Водяное, уверенно руководил действиями огнемётного взвода. Одним из первых обнаружил 5 автомобилей противника. Принимая быстрые и грамотные решения, лично возглавил группу истребителей автомобилей и выдвинулся в направлении обнаруженной вражеской техники. Точными выстрелами из гранатомёта уничтожил автомобиль противника и грамотно сменив позицию уничтожил второй автомобиль. Оставшийся личный состав, находившийся в машинах, начал вести прицельный огонь по нашим позициям. Лейтенант Чулдум-оол Ч.С. занял удобную позицию, распределил подчинённых и прицельным огнём подавил силы противника. Лично из стрелкового оружия уничтожил около 10 боевиков ВСУ. Смелые и мужественные действия офицера позволили уничтожить противника и выполнить поставленную боевую задачу, - говорится в сообщении министерства обороны России.

После Героя России Мергена Донгака Чалым Чулдум-оол – третий уроженец Тувы, которому присвоено это почётное звание. Первым обладателем золотой звезды Героя является министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Тува Герой России СВО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголию и Венгрию свяжут прямые авиарейсы
Монголию и Венгрию свяжут прямые авиарейсы
Общество, 11.03.2024
Страны заключили соглашение о воздушном сообщении
Уроженец Тувы получил звание Героя России
Уроженец Тувы получил звание Героя России
Общество, 11.03.2024
Он стал третьим в республике, которому присвоено это почётное звание
Оперная певица призвала жителей Бурятии прийти на выборы
Оперная певица призвала жителей Бурятии прийти на выборы
Общество, 11.03.2024
Билигма Ринчинова приглашает исполнить свой гражданский долг
На дорогах Улан-Удэ ямочный ремонт начнут в апреле
На дорогах Улан-Удэ ямочный ремонт начнут в апреле
Общество, 11.03.2024
Специалисты дождутся наступления благоприятных погодных условий
Тайбоксёры Бурятии отличились на первенстве России
Тайбоксёры Бурятии отличились на первенстве России
Общество, 11.03.2024
Спортсмены завоевали три награды
Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России
Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России
Общество, 11.03.2024
Республика стала первой в общекомандном зачёте
Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве
Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве
Общество, 11.03.2024
Спортсмены «блеснули» на международном турнире
В Улан-Баторе прошёл «Праздник орлов»
В Улан-Баторе прошёл «Праздник орлов»
Общество, 11.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований монголо-казахских охотников
Сотрудники УФСИН Бурятии посоревновались в зимней рыбалке
Сотрудники УФСИН Бурятии посоревновались в зимней рыбалке
Общество, 11.03.2024
За два часа соревнований удалось выявить лучших 
В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
Общество, 11.03.2024
Объект начали возводить около 20 лет назад
Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Общество, 11.03.2024

«Не повезло» площади Советов. И вновь улице Соборной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^