Уроженец Тувы получил звание Героя России

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Он стал третьим в республике, которому присвоено это почётное звание



Старший лейтенант 55-й гвардейской бригады Чалым Чулдум-оол удостоен звания Героя России. Об этом поделился глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в социальных сетях, сообщает официальный портал РТ.



- У Тувы ещё один герой! Мы очень рады! – написал Владислав Ховалыг в своём блоге.



Чалым Сюндюпович Чулдум-оол родился в селе Чаа-Суур Овюрского района Тувы. Окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетева. До службы в рядах Российской Армии трудился в организациях родного района, в республиканской больнице №1. За боевые заслуги награждён медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



- 15 декабря 2023 г. в районе н.п. Водяное, уверенно руководил действиями огнемётного взвода. Одним из первых обнаружил 5 автомобилей противника. Принимая быстрые и грамотные решения, лично возглавил группу истребителей автомобилей и выдвинулся в направлении обнаруженной вражеской техники. Точными выстрелами из гранатомёта уничтожил автомобиль противника и грамотно сменив позицию уничтожил второй автомобиль. Оставшийся личный состав, находившийся в машинах, начал вести прицельный огонь по нашим позициям. Лейтенант Чулдум-оол Ч.С. занял удобную позицию, распределил подчинённых и прицельным огнём подавил силы противника. Лично из стрелкового оружия уничтожил около 10 боевиков ВСУ. Смелые и мужественные действия офицера позволили уничтожить противника и выполнить поставленную боевую задачу, - говорится в сообщении министерства обороны России.



После Героя России Мергена Донгака Чалым Чулдум-оол – третий уроженец Тувы, которому присвоено это почётное звание. Первым обладателем золотой звезды Героя является министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.



