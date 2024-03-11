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Бурятский оперный театр готовит премьеру оперы «Борис Годунов»

Бурятский оперный театр готовит премьеру оперы «Борис Годунов»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театр получил грант в 13 миллионов рублей

В сентябре в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» (возрастное ограничение 12+). Спектакль будет посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На создание масштабной постановки Бурятский театр оперы и балета получил субсидию министерства культуры РФ в сумме 13 миллионов рублей. В том числе планируется создание масштабных декораций, а также пошив более 250 костюмов той эпохи, сообщили в пресс-службе театра. 

В постановке оперы «Борис Годунов» будет участвовать вся труппа.

- В этом году наш театр отмечает 85-летие. Следующий театральный сезон пройдёт под эгидой юбилейной даты. Символично, что мы представим публике «Бориса Годунова». Мы подписали соглашение и уже получили деньги. Художественно-постановочная команда сформирована. Процесс по созданию стартовал, - подчеркнул директор театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

В театре прошло обсуждение художественно-постановочной части. Художники рассказали, какими будут костюмы и декорации. Они будут созданы на основе работы заслуженного художника РСФСР Игоря Иванова, который оформлял спектакль «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра. По их словам, бурятский зритель попадёт в 16 век.

- В либретто всё прописано, конкретные действия: где, возле какого храма и так далее. Декорации будут исполнены в классическом виде – живопись монументальная, аппликации разными красивыми тканями. Будет очень интересно смотреть, - заявил главный художник театра Алексей Амбаев.

Музыкальный руководителем и дирижёром выступит худрук театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Рылов. Над постановкой также будут работать приглашённый режиссёр из Москвы Александр Фёдоров, художник по костюмам Татьяна Тышкенова, хормейстер Валерий Волчанецкий, концертмейстер Виктория Винс, балетмейстером выступит солист балета Михаил Овчаров.
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