Жители Бурятии раскупают авиабилеты в Сочи

До начала полётов ещё более двух месяцев
30% билетов на прямые авиарейсы по маршруту Сочи – Улан-Удэ – Сочи уже раскуплено. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он напомнил, что до начала полётов ещё больше двух месяцев. Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания iFly Airlines запустит рейсы с 31 мая. Полёты из Улан-Удэ в Сочи будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. В обратном направлении: по четвергам и воскресеньям.
Дмитрий Гармаев похвалил пассажиров, которые заблаговременно приобрели билеты на юг.
- Вот это правильно! Покупая билеты заранее, вы планируете свой отпуск и экономите деньги! Все на рейс! – призвал он.
Летать по маршруту будут самолёты Airbus А330-200. Время в полёте составит около семи часов.
Рейсы будут выполняться до 10 октября 2024 года.
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