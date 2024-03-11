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МЧС предупреждают жителей Бурятии об опасности сосулек

МЧС предупреждают жителей Бурятии об опасности сосулек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты советуют не останавливаться при подозрительном шуме с крыш

С потеплением на крышах зданий образуются сосульки. В ГУ МЧС по Бурятии предупреждают, что они представляют серьёзную угрозу.

- К сожалению, не всегда собственники зданий и обслуживающие организации сразу удаляют образующиеся снежные наледи и сосульки. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит вам укрытием, - предупреждают в МЧС.

Наледь на дорогах также представляет опасность. Не стоит путать наледь с гололёдом: она покрывает не всю дорогу, а лишь её участки. Вождение в этот период времени требует от автолюбителя ещё большего внимания и мастерства. Важным условием для езды по замёрзшим дорогам является «зимняя» резина. Ездить на «летней» резине в таких условиях крайне опасно, поскольку её сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям.

- С наступлением тепла на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий в необорудованных местах. В это время года лёд имеет неоднородную пористую структуру, начинают появляться наледи, промоины и проталины. Даже толстый на вид весенний лёд скрывает опасность, так как может обрушиться без предупреждающего потрескивания, - обращают внимание специалисты.

Дети в этот период находятся в группе риска. Оставаясь без присмотра взрослых, они могут выходить на лёд, что чревато трагическими последствиями. Поэтому обязанность каждого родителя объяснить ребёнку об опасности игр на льду.

Сотрудники МЧС России призывают граждан и гостей республики соблюдать меры предосторожности. 
МЧС сосульки

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