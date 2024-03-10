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Автомобилисты мусорят и устраивают опасные гонки Байкале

Автомобилисты мусорят и устраивают опасные гонки Байкале
Общество,  Фото:telegram-канал МЧС России по Иркутской области
Они рассекают по Малому Морю на огромной скорости

В ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали, что весь пролив Малое Море на Байкале заполонили и исполосовали машины. Отдыхающие ездят по нему на своих авто и на «буханках». 

- На льду заливов – целые стоянки автомобилей. Автомобилисты устраивают там гонки, опасно объезжают людей и всё это – на высокой скорости и вне официальной дороги, – рассказали в telegram-канале ведомства.

В МЧС заявили: люди абсолютно не заботятся о безопасности. А ещё после таких покатушек на поверхности священного озера остаются мусор и отходы жизнедеятельности.
Байкал автомобили МЧС безопасность

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