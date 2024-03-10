Автомобилисты мусорят и устраивают опасные гонки Байкале



В ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали, что весь пролив Малое Море на Байкале заполонили и исполосовали машины. Отдыхающие ездят по нему на своих авто и на «буханках».



- На льду заливов – целые стоянки автомобилей. Автомобилисты устраивают там гонки, опасно объезжают людей и всё это – на высокой скорости и вне официальной дороги, – рассказали в telegram-канале ведомства.



В МЧС заявили: люди абсолютно не заботятся о безопасности. А ещё после таких покатушек на поверхности священного озера остаются мусор и отходы жизнедеятельности.