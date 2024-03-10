10 марта

09 марта

08 марта

Популярное

Жители Бурятии устроили бегство в Москву и Питер

Жители Бурятии устроили бегство в Москву и Питер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они рвутся на запад России

В ушедшем 2023 году – с января по декабрь включительно – миграционная убыль в Бурятии составила 1460 человек. Приехавших в республику было меньше (38 380), чем тех, кто покинул её (39 840), рассказали в Бурятстате.

Из этих 38 380 большинство – 20 910 – зарегистрировались по новому месту жительства, 7850 поселились в регионе на время и 9620 вернулись на малую родину после временного отсутствия.
 
Люди переезжали в основном из одного муниципального образования республики в другое (25 725). Самые популярные – Северобайкальск и пригородные Иволгинский и Тарбагатайский районы. Остальные в основном теряют жителей. Чаще всего бегут из Еравнинского, Кижингинского, Северо-Байкальского, Баунтовского и Муйского. Из тех, что приравнены крайнему северу, уехали 756 человек.

В другие субъекты РФ за год перебрались 1532. Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Центральный федеральный округ (612), включая Подмосковье (310) и Москву (245). Ещё 517 отправились в Сибирь, в том числе – в Красноярский край (344) и Новосибирскую область (173). Наши земляки рвутся и на юг страны (278), в частности – в Краснодарский край (212), а также регионы Северо-Западного федерального округа (359), включая Ленинградскую область (133) и Санкт-Петербург (187).

В Бурятию направляются преимущественно из других дальневосточных регионов. Население республики в 2023-ем пополнялось за счёт соседнего Забайкалья (679) и Амурской области (60).

Кроме того, в республику прибыло 1645 иностранцев, а покинули её 1573. Охотнее всего к нам ехали из Узбекистана (122 человека), Таджикистана (60) и Азербайджана (55). Наибольшая доля в оттоке населения РБ пришлась на уроженцев Киргизии (150) и Армении (28).
миграция населения Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой
Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой
Общество, 10.03.2024

Это туризм, образование и сельское хозяйство

Детские стоматологи в районе Бурятии стали недоступными
Детские стоматологи в районе Бурятии стали недоступными
Общество, 10.03.2024
Сельчане не могут записаться на приём к дантистам
В райцентре в Бурятии людей оставили без остановки и тротуаров
В райцентре в Бурятии людей оставили без остановки и тротуаров
Общество, 10.03.2024
Из-за этого кяхтинцам приходится рассекать по проезжей части
В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус
В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус
Общество, 10.03.2024
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка
Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»
Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»
Общество, 10.03.2024
Они стремятся работать водителями, охранниками и программистами
В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий
В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий
Общество, 10.03.2024
Вонь стояла в подъезде целые сутки
В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Общество, 10.03.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В Улан-Удэ прошёл зрелищный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
В Улан-Удэ прошёл зрелищный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
Общество, 10.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих состязаний
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
Общество, 10.03.2024
Мошенники имитируют голос Анатолия Урбанова и рассылают его коллегам фейковые войсы
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
Общество, 10.03.2024
Врачи друг за другом ушли в декрет
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Общество, 10.03.2024
Мужчину признали им через суд
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество, 10.03.2024
По республике переменная облачность
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
Общество, 09.03.2024
Чествование тренеров прошло на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов рассказал, что его мотивирует и откуда он берёт энергию для работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^