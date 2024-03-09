В Бурятии прошёл заключительный этап республиканского чемпионата по ледовым гонкам

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



9 марта на карьере посёлка Сужа Иволгинского района Бурятии для любителей быстрой езды прошёл пятый, заключительный этап республиканского чемпионата по ледовым гонкам.



Результаты этапа пойдут в зачёт межрегионального «Кубка Байкала» (возрастное ограничение 0+).



Для организаторов мероприятия – спортивно-технического клуба «Сибирь» – ледовые гонки этого года стали юбилейными.





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