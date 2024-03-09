Мэр Улан-Удэ анонсировал открытие трёх новых детских садов в 2024 году

Очередей же больше нет
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 9 марта опубликовал своеобразный пост-отчёт в своём телеграм-канале.
- Друзья, за 5 лет мы построили в Улан-Удэ 22 детских сада, - сообщил градоначальник.
Он напомнил о ситуации, «когда при рождении ребёнка родители сразу же вставали в очередь в садик»: «И очередь подходила, когда ребёнку нужно было уже в школу идти. И сегодня мы решили эту проблему».
По словам Шутенкова, благодаря строительству детских садов создано 5 550 новых мест.
«И мы не будем останавливаться на достигнутом, - заверил он. – Скоро 3 новых детских сада распахнут свои двери для малышей».
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