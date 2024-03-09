09 марта

08 марта

Популярное

Мэр Улан-Удэ анонсировал открытие трёх новых детских садов в 2024 году

Общество, 

Очередей же больше нет

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 9 марта опубликовал своеобразный пост-отчёт в своём телеграм-канале.

- Друзья, за 5 лет мы построили в Улан-Удэ 22 детских сада, - сообщил градоначальник.

Он напомнил о ситуации, «когда при рождении ребёнка родители сразу же вставали в очередь в садик»: «И очередь подходила, когда ребёнку нужно было уже в школу идти. И сегодня мы решили эту проблему».

По словам Шутенкова, благодаря строительству детских садов создано 5 550 новых мест.

«И мы не будем останавливаться на достигнутом, - заверил он. – Скоро 3 новых детских сада распахнут свои двери для малышей».
дети детские сады Шутенков

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Общество, 09.03.2024
Часть этих денег удалось заблокировать
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Общество, 09.03.2024
Мужчина не отчитывался о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
В Бурятии планируют купить ледорезную машину
В Бурятии планируют купить ледорезную машину
Общество, 09.03.2024
В 2024 году наледные явления регистрировали в населённых пунктах нескольких районов
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 09.03.2024
Местами столбик термометра днём поднимется выше нуля
В районе Бурятии сельчане отпразднуют проводы зимы
В районе Бурятии сельчане отпразднуют проводы зимы
Общество, 08.03.2024
Масленицу отметят во всех сёлах Тарбагатайского района
В Бурятии состоится подлёдная «Хоринская рыбалка»
В Бурятии состоится подлёдная «Хоринская рыбалка»
Общество, 08.03.2024
Заявки на участие принимаются по 20 марта
Иркутск примет международный фестиваль духового исполнительства
Иркутск примет международный фестиваль духового исполнительства
Общество, 08.03.2024
Ожидается приезд музыкантов из Белоруссии, Китая и Монголии
В нацпарке Бурятии состоятся «Зимние забавы» на Байкале
В нацпарке Бурятии состоятся «Зимние забавы» на Байкале
Общество, 08.03.2024
В рамках праздника будут организованы несколько конкурсов и соревнований
В Бурятии инспектор встретил стеснительную «прыгунью»
В Бурятии инспектор встретил стеснительную «прыгунью»
Общество, 08.03.2024
Во Фролихинском заказнике засняли самку кабарги
В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса
В Бурятии засняли рогатый «рацион питания» ирбиса
Общество, 08.03.2024
В республике идёт учёт снежного барса
Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров
Борцы Бурятии выиграли 4 медали кубка мастеров
Общество, 08.03.2024
Всероссийский турнир проходит в Оренбурге
Борицы Бурятии завоевали 3 медали первенства России
Борицы Бурятии завоевали 3 медали первенства России
Общество, 08.03.2024
Объявлены призёры соревнований по женской борьбе среди девушек до 16 лет
В Бурятии выступил полицейский ансамбль Монголии
В Бурятии выступил полицейский ансамбль Монголии
Общество, 08.03.2024
Концерты провели в рамках международного культурного обмена

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^