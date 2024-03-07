Им вручили цветы и подарки
В Улан-Удэ сотрудники МУП «Управления трамвая» поздравили жён участников СВО с Международным женским днем.
- В преддверии 8 марта жёнам наших сотрудников, кто находится на СВО, вручили цветы и подарки, - сообщили на предприятии.
Отмечается, что коллектив «Управления трамвая» также адресно отправляет посылки своим коллегам, участвующим в спецоперации.
В Улан-Удэ «Управление трамвая» поздравило жён участников СВО
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