В Улан-Удэ «Управление трамвая» поздравило жён участников СВО

Им вручили цветы и подарки



В Улан-Удэ сотрудники МУП «Управления трамвая» поздравили жён участников СВО с Международным женским днем.



- В преддверии 8 марта жёнам наших сотрудников, кто находится на СВО, вручили цветы и подарки, - сообщили на предприятии.



Отмечается, что коллектив «Управления трамвая» также адресно отправляет посылки своим коллегам, участвующим в спецоперации.

