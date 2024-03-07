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В Улан-Удэ «Управление трамвая» поздравило жён участников СВО

В Улан-Удэ «Управление трамвая» поздравило жён участников СВО
Общество,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Им вручили цветы и подарки

В Улан-Удэ сотрудники МУП «Управления трамвая» поздравили жён участников СВО с Международным женским днем.

- В преддверии 8 марта жёнам наших сотрудников, кто находится на СВО, вручили цветы и подарки, - сообщили на предприятии.

Отмечается, что коллектив «Управления трамвая» также адресно отправляет посылки своим коллегам, участвующим в спецоперации. 
управление трамвая Международный женский день

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