Его протяжённость составит 10 км
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии отремонтируют ещё один сложный участок трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита. Речь об участке с 438 по 448 км, за селом Романовка. К ремонту дорожники приступят в 2024 году, сообщили в минтрансе Бурятии.
Также отремонтируют мост через реку Джидотта длиной более 100 метров. Ввести участок в эксплуатацию планируется в 2025 году.
- В настоящее время дорога на некоторых участках находится в «нулевых» отметках, поэтому ремонтом предусмотрено «поднять» уровень земляного полотна, укрепить обочины и откосы, устроить примыкания, съезды, отремонтировать девять водопропускных труб. Проектом предусмотрено устройство гравийного покрытия, - уточнили в минтрансе.
В настоящее время на автодороге Улан-Удэ – Романовка - Чита ремонтируют четыре участка, общей протяжённостью около 80 км, а также мост на 347 км через реку Алтан. На сегодня отремонтированы участки 90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км.
В Баунтовском районе Бурятии отремонтируют сложный участок трассы
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