В Бурятии росгвардейцы поздравили женщин с 8 марта

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Им вручили цветы и подарки



В преддверии Международного женского дня росгвардейцы в Бурятии вручили цветы, поздравления и подарки матерям и супругам погибших коллег, а также женщинам-ветеранам службы, рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Сотрудники сил специального назначения поздравили жён и матерей погибших боевых товарищей, вручили цветы и подарки на праздничном мероприятии.



В Улан-Удэ руководство управления вневедомственной охраны посетило своих подопечных, вручив женщинам подарки и цветы.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району поздравили матерей погибших при исполнении воинского долга коллег – рядового Михаила Бурлакова и сержанта полиции Николая Авдеева.



Женщины поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу.

