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В Бурятии воинским частям передали офисную технику

В Бурятии воинским частям передали офисную технику
Общество,  Фото:АНО «Содействие»
Это мониторы, системные блоки, принтеры

Воинским частям в Бурятии передали офисную технику, сообщили в АНО «Содействие». 

- Техника предназначена для делопроизводства, которое касается непосредственно участников СВО. Это мониторы, системные блоки, а также несколько видов принтеров, клавиатуры и мыши, - говорится в сообщении. 

Гуманитарные посылки из Бурятии регулярно также отправляют в зону СВО. Так, в конце февраля военным передали дизельные генераторы и рации.

военнослужащие

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