В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда

Жители республики, которые являются ветеранами труда, вновь посетовали на отсутствие обещанных ранее доплат. Их должны были повысить с февраля на 8,89%. Однако обещанной индексации люди так не дождались.
- Получили 652 рубля, хотя в отделе соцзащиты (ОСЗН) сказали, что у ветеранов труда будет 710 и перерасчёт за февраль. Ничего не пришло, – пожаловались они в группе «Кяхта-инфо.24/7».
В ОСЗН пояснили: никакого обмана нет.
- Назначение мер соцподдержки производится до 20-го и 30-31-го числа каждого месяца. При индексации доплаты перечисляют в следующем, – отметили в соцзащите. – Соответствующее письмо поступило в отдел только 28-го числа.
Таким образом, повышенные выплаты придут ветеранам в марте. Индексация также коснётся приёмных семей, опекунов и участников вооружённых конфликтов.