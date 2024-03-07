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В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда

В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они не могут дождаться обещанной индексации

Жители республики, которые являются ветеранами труда, вновь посетовали на отсутствие обещанных ранее доплат. Их должны были повысить с февраля на 8,89%. Однако обещанной индексации люди так не дождались.

- Получили 652 рубля, хотя в отделе соцзащиты (ОСЗН) сказали, что у ветеранов труда будет 710 и перерасчёт за февраль. Ничего не пришло, – пожаловались они в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В ОСЗН пояснили: никакого обмана нет.

- Назначение мер соцподдержки производится до 20-го и 30-31-го числа каждого месяца. При индексации доплаты перечисляют в следующем, – отметили в соцзащите. –  Соответствующее письмо поступило в отдел только 28-го числа.

Таким образом, повышенные выплаты придут ветеранам в марте. Индексация также коснётся приёмных семей, опекунов и участников вооружённых конфликтов.



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