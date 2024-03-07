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В Иркутской области авиадиспетчера отстранили из-за судимости

В Иркутской области авиадиспетчера отстранили из-за судимости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его перевели на должность техника

В Нижнеудинске диспетчера по управлению воздушным движением отстранили от работы из-за наличия судимости.

- Как выяснила Нижнеудинская транспортная прокуратура, старший диспетчер, осуществляющий непосредственное управление воздушным движением, продолжает трудовую деятельность, несмотря на наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении него в декабре 2023 года. По закону трудовой договор с лицом из числа специалистов авиационного персонала подлежит расторжению в случае, если указанное лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Работодатель получил прокурорское представление. После этого сотрудники перевели на должность техника объективного контроля, не отнесённую к перечню должностей авиационного персонала, 
транспортная прокуратура

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