Стартовала регистрация на рыболовный турнир на озере Шакша
Открытое первенство по зимней рыбалке «Рыбомания-2024» (0+) на призы губернатора Забайкалья пройдёт на забайкальском озере Шакша 23 марта. Лучшие рыбаки поборются за призы: лодки, моторы и новый отечественный автомобиль. Для команд уже открыта регистрация, подать заявки можно и в день соревнований.
Для участия необходимо собрать команду из трёх человек. Могут участвовать и дети до 14 лет в присутствии взрослых. Заявки принимаются по адресу: г. Чита, улица Нечаева, 81. В день соревнований зарегистрировать команду можно прямо на берегу озера Шакша с 7:00 до 9:00.
Организаторы в этом году предусмотрели до 20 призовых мест. Поощрительные призы получат победители в номинациях: «Самая большая рыба», «Самый молодой рыболов», «Самый возрастной рыболов», «Лучшая рыбачка» и других.
«Рыбомания» проходит в Забайкальском крае с 2011 года, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
В Забайкалье проведут открытое первенство по зимней рыбалке
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