Желающим добывать диких зверей придётся сдавать экзамены
На сессии Народного Хурала 27 февраля депутаты рассмотрели изменения в республиканский закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Его привели в соответствие с федеральным, подкорректированным ещё в декабре.
Согласно этим новшествам, для получения охотничьего билета жителям Бурятии придётся сдавать так называемый охотничий минимум. Обязательный экзамен ждёт как получающих документ впервые, так и обратившихся за ним повторно (если до этого билет аннулировали).
Составлять и утверждать перечень вопросов для тестирования будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Охотминимум в Бурятии начнут сдавать с 1 сентября 2025 года.
Депутаты утвердили поправки в закон, а на днях его подписал глава региона Алексей Цыденов. Через полтора года документ вступит в силу.
Ранее сообщалось, что на это потребуются расходы из республиканского бюджета: 500 тысяч – на оборудование автоматизированного учебного места с компьютерной техникой и программным обеспечением для проведения экзамена и 75 000 рублей – на оснащение учебных мест офисной мебелью для тестируемых. Итого – 575 000 рублей.
Охоту в Бурятии сведут к минимуму
Общество, Фото:
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