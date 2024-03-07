В Бурятии сельчанам запретили выбрасывать снег в реки и поля

Специалисты объяснили, почему это очень опасно



Жители прибрежного Баргузинского района Бурятии поинтересовались, можно ли выбрасывать собранный во дворах и на улицах снег в реку или в поле за населённым пунктом. Этот вопрос они адресовали специалистам в местной группе «Баргузин-инфо 24/7».



Разъяснили ситуацию в Бурприроднадзоре. Там отметили: в федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) есть группа 73121000000 – «Отходы от зимней уборки улиц».



- Поэтому просто собрать снег с улиц и вывалить его на поля или в реку нельзя, – подчеркнули в ведомстве. – Если он лежит на дороге, то вбирает в себя техногенную грязь – моторные масла, нефтепродукты, соединения тяжёлых металлов и прочие выбросы от машин и производственных предприятий. Все эти вредные вещества могут уйти в воду и почву, загрязняя их.



Кроме того, при уборке – особенно механизированной – вместе со снегом загребают мелкий мусор и отходы.



- Это, например, сигаретные бычки, экскременты домашних животных, обрывки полиэтиленовых пакетов и прочее «добро». Если регулярно сбрасывать эту массу за городом, то со временем там образуется настоящая свалка, – добавили в Бурприроднадзоре. – Таким образом, неправильная утилизация способна нанести серьёзный вред окружающей среде. Это, в свою очередь, скажется и на здоровье людей.



За сброс снега в водоёмы или не предназначенные для этого места могу привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям КоАП – № 8.2 («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), 8.13 («Нарушение правил охраны водных объектов») и 8.42 («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне»).



Кроме того, республиканский закон об административных правонарушениях предусматривает наказание за хранение снега в неустановленных местах, а также его складирование в местах общего пользования и на придомовой территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки.



- Просим коммунальные службы, в том числе – в районах и управляющие компании почитать эти требования природоохранного законодательства, – заявили в ведомстве.

