В Бурятии продолжается набор желающих служить по контракту

Принимают желающих в возрасте от 18 до 50 лет



В Бурятии продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту.



- Вооружённые силы РФ расширяются. Появляются новые подразделения. Нам из Бурятии желательно набрать несколько тысяч добровольцев. Сейчас про Бурятию говорят во всём мире. В каждой маленькой стране знают, что самые лучшие войны родом из нашей республики. Это всё благодаря их геройству. С гордостью хочу сказать, что наши ребята вытворяют немыслимые подвиги, - рассказал на брифинге начальник пункта отбора на военную службу по контракту Артём Минчев.



Желающие могут принять участие в специальной военной операции, получая при этом повышенное ежемесячное денежное довольствие. Сейчас Вооружённые силы РФ в поисках операторов беспилотников, профессиональных ремонтников, механиков-наводчиков и т.д.



- У нас огромное количество учебных центров. Обучат в любом направлении. Сейчас идёт подготовка танкистов, командиров боевых машин, сапёров и т.д. Какого-то специального образования не требуется, - добавил Минчев.



Требования Вооружённых сил РФ к гражданину, планирующему поступить на военную службу по контракту:



- по уровню образования: не ниже основного общего;

- по состоянию здоровья: «А» - годен, «Б» - годен с незначительными ограничениями;

- по возрасту: от 18 лет до 50;

- по результатам профессионального психологического отбора: не ниже третьей категории;

- по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трёх упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).



Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: ул. Боевая, 7Б. Телефон дежурного: 33-42-67.

