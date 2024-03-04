Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите



В субботу, 2 марта, в Бурятии с рабочей поездкой побывал директор федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко. В Улан-Удэ он посетил республиканский базовый медколледж имени Э.Р. Раднаева, республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко и центр восточной медицины.



В медицинском колледже Андрей Гречко провёл встречу со студентами и ответил на их вопросы. В центре восточной медицины гостю показали зал ЛФК и механотерапии, отделения медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и с заболеваниями костно-мышечной и периферической нервной систем. Андрей Гречко пригласил коллег в федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии для обмена опытом, также он считает, что его коллегам будет интересно познакомиться с традиционными методиками, применяемыми в центре восточной медицины для реабилитации пациентов.



– Планируется совместная научная работа в области реабилитации. В республиканской клинической больнице также наметили конкретные планы по взаимодействию, обучению, стажировкам и многому другому, – отметила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Андрей Гречко – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Он создал и возглавил новое научно-клиническое направление – ранняя медико-социальная реабилитация пациентов с тяжёлыми повреждениями головного мозга и других органов. Сегодня Андрей Гречко и его коллеги активно помогают участникам специальной военной операции, внедряя современные методы в реабилитации и лечении.



В настоящее время Андрей Гречко находится с рабочим визитом в Чите. Он встретился с губернатором Забайкалья Александром Осиповым, где озвучил свои предложения.



- В этом году мы планируем провести в вашем регионе совместную конференцию по критическим состояниям. Мы являемся отраслевым центром, который занимается этими проблемами. Это пациенты с минно-взрывными ранениями – самая тяжёлая категория пациентов. Мы много работаем на линии соприкосновения, выполняем прямо там тяжёлые операции на открытом головном мозге. Мы приложим все усилия, чтобы эти технологии и те методы и методики, которые нами разработаны, мы смогли тиражировать в учреждения здравоохранения краевой больницы в вашем регионе, - заявил Андрей Гречко.



