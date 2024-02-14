14 февраля

13 февраля

Популярное

На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины

На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро тёплая погода сменится крепкими морозами

К заповедным берегам Байкала приближаются морозы. По прогнозам синоптиков, на западе озера низкие температуры задержатся практически на неделю.

Сейчас на острове Ольхон около -15 градусов и безветренно, но уже к выходным дневные температуры опустятся до 25, а ночью до 35 ниже нуля. В пятницу на острове и в проливе Малое Море ожидается снег. Он может скрыть свежие трещины на льду Байкала и сделать из покрытия смертельную «ловушку», предупреждают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Посетителей просят учитывать погодные условия перед поездкой в Прибайкальский национальный парк. 
Байкал лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию прибудет агитпоезд «Сила в правде»
В Бурятию прибудет агитпоезд «Сила в правде»
Общество, 14.02.2024
В зоне ответственности Восточного военного округа поезд сделает остановки на 15 станциях
В Бурятии подписаны соглашения, обеспечивающие соцгарантии работникам
В Бурятии подписаны соглашения, обеспечивающие соцгарантии работникам
Общество, 14.02.2024
Были установлены границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки
В центре Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В центре Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 14.02.2024
Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации

На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины
На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины
Общество, 14.02.2024
Скоро тёплая погода сменится крепкими морозами
Глава Избиркома Бурятии: «Подход к каждому избирателю»
Глава Избиркома Бурятии: «Подход к каждому избирателю»
Общество, 14.02.2024
До главного политического события мирового масштаба - выборов президента России – остаётся около месяца. Подготовка к голосованию в самом разгаре. Готовятся не только кандидаты и партии, огромную работу проводит и Избирательная комиссия Бурятии. О новых подходах к проведению выборов и инновациях нам рассказал председатель избиркома республики Александр Акчурин
В Иркутске двух авиапассажирок оштрафовали за курение на борту
В Иркутске двух авиапассажирок оштрафовали за курение на борту
Общество, 14.02.2024
Всего же за сутки протоколы составили на четверых нарушителей
Очки и линзы носит половина жителей Бурятии
Очки и линзы носит половина жителей Бурятии
Общество, 14.02.2024
Им приходится пользоваться средствами коррекции зрения
В футуристичном «Природограде» на ВДНХ можно отдохнуть под огромным колокольчиком
В футуристичном «Природограде» на ВДНХ можно отдохнуть под огромным колокольчиком
Общество, 14.02.2024
Удивительная выставка увлечёт не только детей, но и взрослых
В главном дацане Бурятии появилась огромная бууза
В главном дацане Бурятии появилась огромная бууза
Общество, 14.02.2024
Она украсила кафе напротив центра БТСР

Режим повышенной готовности ввели в Иркутске
Режим повышенной готовности ввели в Иркутске
Общество, 14.02.2024
Возникла угроза подтоплений в двух СНТ
В Улан-Удэ родилась 620-граммовая девочка
В Улан-Удэ родилась 620-граммовая девочка
Общество, 14.02.2024
А всего за неделю на свет появилось 98 детей

Северный посёлок в Бурятии задыхается из-за помойки
Северный посёлок в Бурятии задыхается из-за помойки
Общество, 14.02.2024
Местных жителей травят односельчане
В Бурятии пожарные сняли кольцо с пальца женщины
В Бурятии пожарные сняли кольцо с пальца женщины
Общество, 14.02.2024
Сперва женщина пришла в больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^