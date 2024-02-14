На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины

Скоро тёплая погода сменится крепкими морозами



К заповедным берегам Байкала приближаются морозы. По прогнозам синоптиков, на западе озера низкие температуры задержатся практически на неделю.



Сейчас на острове Ольхон около -15 градусов и безветренно, но уже к выходным дневные температуры опустятся до 25, а ночью до 35 ниже нуля. В пятницу на острове и в проливе Малое Море ожидается снег. Он может скрыть свежие трещины на льду Байкала и сделать из покрытия смертельную «ловушку», предупреждают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Посетителей просят учитывать погодные условия перед поездкой в Прибайкальский национальный парк.

