В центре Улан-Удэ устроят «охоту» на собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации



В ближайший четверг, 15 февраля, в столице Бурятии вновь устроят облаву на бродячих животных. На этот раз «собачий» рейд пройдёт в центральной части Советского района Улан-Удэ.



Начнётся он в 10 утра у здания районной администрации. Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания домашних питомцев будут принимать по телефону оперативного штаба 8 (3012) 22-75-88.





