Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации
В ближайший четверг, 15 февраля, в столице Бурятии вновь устроят облаву на бродячих животных. На этот раз «собачий» рейд пройдёт в центральной части Советского района Улан-Удэ.
Начнётся он в 10 утра у здания районной администрации. Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания домашних питомцев будут принимать по телефону оперативного штаба 8 (3012) 22-75-88.
В центре Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
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