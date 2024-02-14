В Иркутске двух авиапассажирок оштрафовали за курение на борту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего же за сутки протоколы составили на четверых нарушителей



В Иркутске четырёх авиапассажиров привлекли к административной ответственности за нарушения правил перелёта.



Накануне, 13 февраля, 22-летняя жительница посёлка Улькан Иркутской области закурила электронную сигарету в туалете на борту воздушного судна. Самолёт летел в Иркутск из Москвы.



Девушка нарушила требования статьи 6.24 КоАП РФ о запрете курения табака в отдельных объектах.



- Самолёт благополучно совершил посадку, а в отношении пассажирки был составлен административный протокол. Ей грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить гражданина на борт по законным основаниям. Кроме того, курение на борту ставит под угрозу весь перелёт, - пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Аналогичное правонарушение допустила читинка во время перелёта по маршруту Чита - Иркутск.



Кроме того, 47-летний житель города Миасс, планировавший летевший из Иркутск в Новосибирск, выражался в адрес членов экипажа нецензурной бранью. За это его отстранили от полёта и привлекли к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.



От полёта был отстранён и 57-летний житель Оренбургской области. Мужчина явился в аэропорт в состоянии алкогольного опьянения, на него составлены протокол по ст. 20.21 КоАП РФ и протокол административного задержания.



