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Очки и линзы носит половина жителей Бурятии

Очки и линзы носит половина жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им приходится пользоваться средствами коррекции зрения

В Бурятстате рассказали, сколько жителей республики испытывают проблемы со зрением. Выборочное наблюдение показало, что в ушедшем 2023 году это делали почти половина наших земляков (45,9%) 15-ти лет и старше

Тех, кто пользуется средствами коррекции зрения, больше среди женщин – 53,8%. Среди мужчин таковых 35,7 %.
зрение Бурятстат

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