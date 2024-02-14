Им приходится пользоваться средствами коррекции зрения
В Бурятстате рассказали, сколько жителей республики испытывают проблемы со зрением. Выборочное наблюдение показало, что в ушедшем 2023 году это делали почти половина наших земляков (45,9%) 15-ти лет и старше
Тех, кто пользуется средствами коррекции зрения, больше среди женщин – 53,8%. Среди мужчин таковых 35,7 %.
Очки и линзы носит половина жителей Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Удивительная выставка увлечёт не только детей, но и взрослых
Она украсила кафе напротив центра БТСР
Возникла угроза подтоплений в двух СНТ
А всего за неделю на свет появилось 98 детей
Местных жителей травят односельчане
Сперва женщина пришла в больницу
А купившие их горожане потратят около четырёх тысяч рублей
В борьбе за бронзу они были сильнее спортсменов из Удмуртии
Однако сотрудник «сюрприз» обнаружил
Ему преподнесли синий хадак
У мужчин одинаковые даже даты рождения
Здание приведут в порядок к маю
Мужчину доставили врачам на снегоходе
Стоимость такого трактора превышает 5 млн рублей
Его сдадут в эксплуатацию через два года