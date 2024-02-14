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В главном дацане Бурятии появилась огромная бууза

В главном дацане Бурятии появилась огромная бууза
Общество,  Фото:telegram-канал Д. Аюшеева
Она украсила кафе напротив центра БТСР

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев разместил в своём telegram-канале фото огромной буузы. Она появилась в кафе при Иволгинском дацане – центре БТСР.

- Агуу бууза (огромная бууза – прим.) в юрте-кафе Иволгинского дацана, – отметил лидер российских буддистов.

Из чего сделали коронное бурятское блюдо, не уточняется, но оно получилось очень похожим на настоящее. 

Несколько лет назад, в июле 2017-го, на территории храмового комплекса «Ринпоче Багша» установили скульптурную композицию из тибетского момо и бурятской буузы, изготовленных из монолитного белого мрамора. Каждая скульптура весит более тонны.

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали буузы гастрономической визиткой республики, объявив их «родственниками» китайских паровых пирожков.


буузы Сангха Иволгинский дацан

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