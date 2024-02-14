В главном дацане Бурятии появилась огромная бууза

Она украсила кафе напротив центра БТСР
Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев разместил в своём telegram-канале фото огромной буузы. Она появилась в кафе при Иволгинском дацане – центре БТСР.
- Агуу бууза (огромная бууза – прим.) в юрте-кафе Иволгинского дацана, – отметил лидер российских буддистов.
Из чего сделали коронное бурятское блюдо, не уточняется, но оно получилось очень похожим на настоящее.
Несколько лет назад, в июле 2017-го, на территории храмового комплекса «Ринпоче Багша» установили скульптурную композицию из тибетского момо и бурятской буузы, изготовленных из монолитного белого мрамора. Каждая скульптура весит более тонны.
Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали буузы гастрономической визиткой республики, объявив их «родственниками» китайских паровых пирожков.