В Улан-Удэ родилась 620-граммовая девочка

А всего за неделю на свет появилось 98 детей



За последнюю неделю, с 5 по 11 февраля, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появились 98 детей – 49 мальчиков и столько же девочек. Среди них – четыре двойни.



Самым крупным стал новорождённый весом 4620 граммов и ростом 57 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самой маленькой оказалась 29-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 620 граммов.



В наиболее «плодовитый» день – 9 февраля – в перинатальном центре 23 раза приняли роды. Тогда на свет появились 11 мальчиков и 12 девочек.

