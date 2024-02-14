В борьбе за бронзу они были сильнее спортсменов из Удмуртии
Спортсмены из Бурятии Яна Енина и Тамир Бадмаев завоевали бронзовую медаль чемпионата России по пулевой стрельбе. Они стали третьими в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Кстати, это олимпийская дисциплина.
В матче за бронзовую медаль Яна и Тамир оказались сильнее представителей Удмуртии.
Спортсмены тренируются в РСШОР под руководством тренера Александра Степанова.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на чемпионате России серебряную медаль завоевал Тамир Бадмаев. Юниор, кандидат в мастера спорта не спасовал и в финале личного первенства уступил только заслуженному мастеру спорта, серебряному призёру Олимпийских игр в Токио Артёму Черноусову.
Чемпионат России по пулевой стрельбе проходит в Ижевске.
Спортсмены из Бурятии завоевали бронзу чемпионата России по пулевой стрельбе
Общество, Фото:
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