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В Забайкалье мужчина пытался пронести телефон в СИЗО «ухищрённым способом»

В Забайкалье мужчина пытался пронести телефон в СИЗО «ухищрённым способом»
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Однако сотрудник «сюрприз» обнаружил

В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники УФСИН предотвратили доставку в СИЗО сотового телефона.

Подследственный, прибывший плановым этапом, пытался пронести сотовый телефон в следственный изолятор №2. В пресс-службе краевого УФСИН отметили, что телефон мужчина спрятал «ухищрённым способом».

Сотрудник СИЗО незамедлительно составил рапорт.

Справка:

Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов связи предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.

Закон не забывает и потенциального заказчика «запрещённой передачи». Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждёнными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ.


СИЗО

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