В Забайкалье мужчина пытался пронести телефон в СИЗО «ухищрённым способом»

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Однако сотрудник «сюрприз» обнаружил



В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники УФСИН предотвратили доставку в СИЗО сотового телефона.



Подследственный, прибывший плановым этапом, пытался пронести сотовый телефон в следственный изолятор №2. В пресс-службе краевого УФСИН отметили, что телефон мужчина спрятал «ухищрённым способом».



Сотрудник СИЗО незамедлительно составил рапорт.



Справка:



Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов связи предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.



Закон не забывает и потенциального заказчика «запрещённой передачи». Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждёнными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ.





