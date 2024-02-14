Однако сотрудник «сюрприз» обнаружил
В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники УФСИН предотвратили доставку в СИЗО сотового телефона.
Подследственный, прибывший плановым этапом, пытался пронести сотовый телефон в следственный изолятор №2. В пресс-службе краевого УФСИН отметили, что телефон мужчина спрятал «ухищрённым способом».
Сотрудник СИЗО незамедлительно составил рапорт.
Справка:
Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов связи предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
Закон не забывает и потенциального заказчика «запрещённой передачи». Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждёнными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ.
В Забайкалье мужчина пытался пронести телефон в СИЗО «ухищрённым способом»
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