Мужчину доставили врачам на снегоходе
10 февраля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда эвакуировали из леса 54-летнего жителя Баргузинского района Бурятии.
У охотника, ушедшего в лес, возникли боль и жжение в груди. Он попросил о помощи.
- Вместе с родственниками пострадавшего спасатели вывезли его из труднодоступной местности в районе ключа Окули Баргузинского района на снегоходах, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Отмечается, что мужчину передали врачам скорой помощи в тяжёлом состоянии.
В Бурятии спасатели вывезли из леса охотника с болью в груди
Общество, Фото:
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