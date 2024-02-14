В Бурятии спасатели вывезли из леса охотника с болью в груди

10 февраля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда эвакуировали из леса 54-летнего жителя Баргузинского района Бурятии.У охотника, ушедшего в лес, возникли боль и жжение в груди. Он попросил о помощи.- Вместе с родственниками пострадавшего спасатели вывезли его из труднодоступной местности в районе ключа Окули Баргузинского района на снегоходах, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.Отмечается, что мужчину передали врачам скорой помощи в тяжёлом состоянии.