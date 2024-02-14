14 февраля

13 февраля

Популярное

Автопарк аэропорта «Байкал» пополнился «Беларусом»

Автопарк аэропорта «Байкал» пополнился «Беларусом»
Общество,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
Стоимость такого трактора превышает 5 млн рублей

Автопарк улан-удэнского аэропорта «Байкал» обновился, сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- К нам пришёл наш мощный трактор «Беларус-1221» с навесной роторной установкой по очистке аэродрома от снега СУ-2.5. Трактор обошёлся недёшево – 5,5 млн, - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

По его словам, такие вложения необходимы, поскольку зимы становятся всё более снежными, а интенсивность полётов из Улан-Удэ увеличивается.

Аэропорт "Байкал" аэропорт тракторы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии капитально отремонтируют мост почти в 200 метров
В Бурятии капитально отремонтируют мост почти в 200 метров
Общество, 14.02.2024
Его сдадут в эксплуатацию через два года
Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин
Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин
Общество, 14.02.2024
Больных с инфекционными заболеваниями будут принимать в другой больнице
В домах улан-удэнцев может похолодать
В домах улан-удэнцев может похолодать
Общество, 14.02.2024
У горожан возможно кратковременное снижение температуры батарей
В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
Общество, 14.02.2024
В некоторых домах свет выключают с конца января
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду
Общество, 14.02.2024
Отключены будут дома на Ключевской, Ринчино, Клубной, Пищевой и других улицах
В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
Общество, 14.02.2024
Местные жители боятся, что скоро они доберутся и до домов
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
Общество, 14.02.2024
Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца  
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
Общество, 14.02.2024
На турнир заявились уже более 20 регионов
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
Общество, 14.02.2024
В республике по-зимнему тепло
В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
Общество, 13.02.2024
Поздравления принимала Анна Игумнова.
В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
Общество, 13.02.2024
Многодетная семья проживает в селе Байка
На Байкале спасли обессилевшую косулю
На Байкале спасли обессилевшую косулю
Общество, 13.02.2024
Животное провело на льду немало времени
На юге Бурятии поздравили долгожительницу
На юге Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 13.02.2024
90 лет исполнилось жительнице Наушек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^