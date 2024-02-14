Автопарк аэропорта «Байкал» пополнился «Беларусом»





Автопарк улан-удэнского аэропорта «Байкал» обновился, сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.- К нам пришёл наш мощный трактор «Беларус-1221» с навесной роторной установкой по очистке аэродрома от снега СУ-2.5. Трактор обошёлся недёшево – 5,5 млн, - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.По его словам, такие вложения необходимы, поскольку зимы становятся всё более снежными, а интенсивность полётов из Улан-Удэ увеличивается.