Автопарк аэропорта «Байкал» пополнился «Беларусом»

Стоимость такого трактора превышает 5 млн рублей
Автопарк улан-удэнского аэропорта «Байкал» обновился, сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- К нам пришёл наш мощный трактор «Беларус-1221» с навесной роторной установкой по очистке аэродрома от снега СУ-2.5. Трактор обошёлся недёшево – 5,5 млн, - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
По его словам, такие вложения необходимы, поскольку зимы становятся всё более снежными, а интенсивность полётов из Улан-Удэ увеличивается.
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