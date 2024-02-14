Бурятия восстановит в ДНР школу, попавшую под ракетный обстрел

Здание приведут в порядок к маю



Бурятия восстановит школу, которая находится в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой народной республики (ДНР). Она, как и несколько других зданий, пострадала от ракетного обстрела в ноябре 2023-го. Тогда по населённому пункту было выпущено пять снарядов из ракетных систем залпового огня, писали федеральные СМИ.



Спустя несколько дней глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Старобешевском районе, над которым республика взяла шефство летом 2022-го. Первым делом пострадавшую часть здания решили оградить от уцелевшей, чтобы продолжить занятия. После сотрудники управления капитального строительства (УКС) Бурятии совместно с проектными организациями провели техническое обследование разрушений и на его основании подготовили технические решения, которые реализуются сейчас.



Здание приведут в порядок к маю. Работы стартовали в начале 2024-го. Их качество отслеживают представители УКС, которые находятся в подшефном районе ДНР с ноября.



- На объект уже доставили все необходимые материалы. Подрядной организации необходимо восстановить крышу, обрушившиеся стены и сделать внутреннюю отделку школьной библиотеки, кабинетов химии и физики, – подчеркнул начальник управления Анатолий Урбанов.



Ремонтируют учебное заведение на средства, выделенные из бюджета Бурятии. Но поскольку школу построили ещё в середине прошлого века, есть вероятность, что на объекте выявят скрытые дефекты – а это потребует дополнительных работ и перерасчёта.





