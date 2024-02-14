Здание приведут в порядок к маю
Бурятия восстановит школу, которая находится в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой народной республики (ДНР). Она, как и несколько других зданий, пострадала от ракетного обстрела в ноябре 2023-го. Тогда по населённому пункту было выпущено пять снарядов из ракетных систем залпового огня, писали федеральные СМИ.
Спустя несколько дней глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Старобешевском районе, над которым республика взяла шефство летом 2022-го. Первым делом пострадавшую часть здания решили оградить от уцелевшей, чтобы продолжить занятия. После сотрудники управления капитального строительства (УКС) Бурятии совместно с проектными организациями провели техническое обследование разрушений и на его основании подготовили технические решения, которые реализуются сейчас.
Здание приведут в порядок к маю. Работы стартовали в начале 2024-го. Их качество отслеживают представители УКС, которые находятся в подшефном районе ДНР с ноября.
- На объект уже доставили все необходимые материалы. Подрядной организации необходимо восстановить крышу, обрушившиеся стены и сделать внутреннюю отделку школьной библиотеки, кабинетов химии и физики, – подчеркнул начальник управления Анатолий Урбанов.
Ремонтируют учебное заведение на средства, выделенные из бюджета Бурятии. Но поскольку школу построили ещё в середине прошлого века, есть вероятность, что на объекте выявят скрытые дефекты – а это потребует дополнительных работ и перерасчёта.
Бурятия восстановит в ДНР школу, попавшую под ракетный обстрел
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Здание приведут в порядок к маю
Мужчину доставили врачам на снегоходе
Стоимость такого трактора превышает 5 млн рублей
Его сдадут в эксплуатацию через два года
Больных с инфекционными заболеваниями будут принимать в другой больнице
У горожан возможно кратковременное снижение температуры батарей
В некоторых домах свет выключают с конца января
Отключены будут дома на Ключевской, Ринчино, Клубной, Пищевой и других улицах
Местные жители боятся, что скоро они доберутся и до домов
Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца
На турнир заявились уже более 20 регионов
Поздравления принимала Анна Игумнова.
Юбилей семьи состоялся в Мухоршибири
В 19 веке там располагалась гостиница
У них 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды